Deniz Arcak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ARCAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Temmuz.1968

Deniz Arcak kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Ses Sanatçısı

Deniz Arcak doğum yeri : Ankara

DENİZ ARCAK BİYOGRAFİSİ

Pop müzik şarkıcısı.

Deniz Arcak, 15 Temmuz 1968 tarihinde Ankara’nın Bahçelievler doğdu.Türkan ve Tuncay Arcak, ailenin ikinci çocuklarıydı. İlköğrenimini Ulubatlı Hasan ilkokulunda ve Ayşe Abla ilkokulundatamamlayan Deniz'in pek parlak bir öğrencilik hayatı yok idi. Daha sonra TED Ankara Koleji’ni kazanan Arcak Ankara Çok Sesli Çocuk Korosu’na katılıp, hocası Muzaffer Arkan’dan beş sesli aryalar söyleyecek kadar ciddi bir müzik eğitimi aldı. Üniversiteyi kazanamadı ve fotoğrafa merak sardı.

Babası uluslararası bir şirketin hukuk müşaviri olunca ailesiyle İstanbul’a taşındılar ve Deniz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademi’sinin fotoğraf bölümüne, misafir öğrenci olarak girdi.Ailesi yeniden Ankara’ya döndükten sonra Arcak, İstanbul'otoğrafçılık çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonra Şan bölümüne giren Arcak aynı zamanda otellerde, barlarda müzikal şarkılarıyla sahneye çıktı.Arkadaşlarıyla şehrin çeşitli yerlerinde deneysel tiyatro gösterileri sergiledi.

Tiyatroya ilgisi artan Arcak Bir İstanbul Masalı, İlişkiler, Hep Aynı Yaygara, Gel de Çık İşin İçinden, Kahramanlar Hep Erkek gibi oyunlarında rol aldı. Yarışma programları sundu.Bir dönem TRT’de seslendirme yaptı.

Deniz Arcak Altın Anten Yarışması’nda mansiyon aldığı zaman genelde Genesis, Eric Clapton, Beatles, Toto, Alan Parsons Project gibi ünlülerin şarkıları dinliyordu.

1993 sonunda ilk albümü "Nerde"'yi çıkardı. Onu 1995’te "Beyaz Vadi" izledi. Sekiz yıl gibi uzun bir ara vermeden önce 1996’da çıkardığı üçüncü albümünün adı ilginç bir tesadüf olsa gerek "Bir Mola Ver!" idi.

Bu sekiz yılda hayran olduğu Fuat Güner (MFÖ) ile albüm çalışmaları yapar. Özellikle son dört beş yıl yoğun olarak hazırlanmıştır bu albüme. Fuat Güner'in stüdyosu onun için bir dershane olmuştur. Uzun bir dönem sonunda adı da kendi gibi "Kıpır Kıpır" olan albüm çıktı. Şu sıralarda Elmavizyon kanalında "Kapsama Alanı" adlı yapımı hazırlayıp sundu.

2010'da "Cesur" adında bir maxi single çıkardı. 2013 yılında da Mevlanarubailerinden derlediği yeni şarkısı "Korkma"yı yayınladı.

Deniz Arcak, 21 Eylül 2016 tarihinde 1,5 yıldır birlikte olduğu Akgün Fırat ile İzmir’in Dikili İlçesi’nde bulunan yazlık evinde evlendi.

Albümleri :

1993 - Nerde?

1995 - Beyaz Vadi

1996 - Ha Bugün Ha Yarın

2004 - Kıpır Kıpır

2010 - Cesur (EP)

2013 - Korkma (Single)

2014 - Büyüyorum Seninle (Single)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu:

2011 - Yalan Dünya 1. Sezon (TV Dizisi)

2008 - Nerede Kalmıştık (Kıvılcım)(TV Dizisi)

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi)(TV Dizisi)

2006 - Kadın Severse (Ebru) (TV Dizisi)

2005 - Kapıları Açmak (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim (Badegül) (TV Dizisi)

1995 - Bay E (Bardaki Şarkıcı) (Sinema Filmi)