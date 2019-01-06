Deniz Arman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Mayıs.1961

Deniz Arman kaç yaşında : 58

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Gazeteci, Spiker, Anchorman

Deniz Arman doğum yeri : Ankara

DENİZ ARMAN BİYOGRAFİSİ

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Annesinin adı Gülen Arman’dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda okudu. Sonra imtihanlarını kazandığı TED Ankara Kolejinde okuyarak 1979 yılında bitirdi. ODTÜ'deki bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesi’nden mezun 1985 yılında oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı.

Üniversken Gırgır ve Fırtdergilerinde çizerlik değil ama 'espri düşünürlüğü' de yaptı. Burada Oğuz Aral, Tekin Aral ve Altan Erbulak, Hasan Kaçan'larla tanıştı.

1985 yılında Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç olan Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı.

1987 yılında askerliğini yaptı.

Deniz Arman, 1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında hem Show TV'den ayrıldı hem de Akşam gazetesi'nden ayrıldı ve Habertürk'e geçti. 2003 yılında Habertürk'ten ayrılıp Vatan gazetesine geçti.

2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılıp Star TV'ye döndü. 2005 yılında Kenan Işık'ın gelmesi üzerinde Star TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'de haftasonu haber sunucusu oldu. Kanal D haftasonu haberlerini sunan Deniz Arman 2010 yılında görevden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye dönüp Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. Kanal DHaber'deki tenkisat depremi sonucunda 06 Kasım 2014'te işine son verildi.

Deniz Arman, 1985 yılında üniversiteden tanıştığı Bercis Gülerman ile evlendi. Volga (d.1991) adında bir oğlu vardır.

Filmleri ve Dizileri :

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Başbakan) (sinema filmi)

Çalıştığı Gazeteler :

1985-1991 – Milliyet

1999-2000 – Akşam

2003-2004 – Vatan

Çalıştığı Televizyon Kanalları :

1991-1996 - Show TV

1996-1999 - Star TV

1999-2000 - Show TV

2000-2003 - Habertürk

2004-2005 - Star TV

2005-2010 - Kanal D

2012-2014 - Kanal D (Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak)