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  3. Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan Mavi Vatan çıkışıyla gündem olan CHP’li Ünal Çeviköz'e sert sözler! Demediğini bırakmadı

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan Mavi Vatan çıkışıyla gündem olan CHP’li Ünal Çeviköz'e sert sözler! Demediğini bırakmadı

CHP'li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan konusunda Ak Parti’nin saldırgan ve yayılmacı bir politikası var demesi üzerine; Aslı Baykal bunu saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olur şey değil diyerek tepki gösterdi.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan Mavi Vatan çıkışıyla gündem olan CHP’li Ünal Çeviköz'e sert sözler! Demediğini bırakmadı

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' hakkında yaptığı yorum Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal tarafından tepki gördü.

Aslı Baykal, "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına hukukuna Akdeniz’de sahip çıkmak. Buralar da vatandır demek.Yunanistan’ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil" diyerek ana muhalefetin politikasını eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Karar TV’ye açıklamada bulunan CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, 'Mavi Vatan' konusuyla alakalı olarak "Zannediyorum AKP iktidarının dış politikayı askerileştirme ve dış politikayı biraz daha agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylem gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Baykal’ın kızından CHP’li vekile sert sözler! Mavi Vatan konusunda tepki gösterdi

Çeviköz ‘Mavi Vatan’ tarifini, egemenlik haklarının ötesinde bir alan olarak , daha geniş bir alana yayılması düşünülen bir kavram olarak tarif etmişti. Mavi Vatan olarak adlandırılan 200 mile kadar uzanan alanın da kendi egemenlik alanımıza dahil edilmesini, biraz saldırgan ve yayılmacı olarak nitelemişti.

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