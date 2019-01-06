Deniz Bayramoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1975

Deniz Bayramoğlu kaç yaşında : 44

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Meslek : TV Sunucusu

Deniz Bayramoğlu doğum yeri : Malatya

DENİZ BAYRAMOĞLU BİYOGRAFİSİ

CNN TÜRK televizyonunda görev yapmaktadır.

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da doğmuştur.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde okumaya başladı, 3 yıl okuduktan sonra eğitimine ara verip gazeteciliğe başladı. Daha sonra 2005yılında Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tekrar okumaya başladı.

1999 – 2000 arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü olarak çalıştı. Demokrasi, Sabah Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Liberal Bakış ve Gündem Gazeteleri’nde editör olarak çalıştı.

CNN TÜRK televizyonunda önce borsa yorumcusu olarak görev yaptı. Daha sonra İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 yılı döneminde 12-14 Güncel isimli programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu.

Deniz Bayramoğlu, hali hazırda CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programını sunuyor.

Deniz Bayramoğlu, Habertürk kanalı haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.