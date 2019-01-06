Deniz Baysal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Nisan.1991

Deniz Baysal kaç yaşında : 28

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dizi Oyuncusu

Deniz Baysal doğum yeri : İzmir

DENİZ BAYSAL BİYOGRAFİSİ

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir’de ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Anne ve babası boşanmıştır. 2009 yılında Manisa, Celal BayarÜniversitesinde dış ticaret eğitimi almaya başladı. 10 yaşından itibaren İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda 10 yıl tiyatro oyunculuğu yaptı. Palyaçoluk yaptı, sonra da çocuk oyunlarında oynadı. Tiyatro hocasının teşvikleri ve destekleri ile oyunculuğa başladı. Bir dönem basket oynuyorken, burnuna top çarptı ve burnuna estetik yaptırmak zorunda kaldı.

Reklam izi oyunculuğu kariyerine 2011 yılında “Derin Sular” dizisinde Hilal Altınbilek, Şükrü Özyıldızile beraber oynamıştır.

2012 yılında Senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan “Babalar ve Evlatlar” filminde oynadı. 2014yılında başrollerini Berna Laçin, Sinan Tuzcu ve Burak Hakkı'nın üstlendiği “Aşk Ekmek ve Hayaller” dizisinde Uğur'un yıllar önce izini kaybettiği annesininrakterini canlandırdı.

2014 yılında ise “Kaçak Gelinler” dizisinde başrollerini Deniz Baysal, Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram’ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

2016 yılında başrollerini Deniz Baysal ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştıkları “Rüzgârın Kalbi” dizisinde Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman, Müge Akyamaç ile birlikte oynadılar.

2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan Çamkıran karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan Çamkıran)(TV Dizisi)

2016 - Rüzgarın Kalbi (Zeynep)(TV Dizisi)

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Tümay)(TV Dizisi)

2016 - Can Bedenden Çıkmayınca (TV Dizisi)

2015 - Sol Şerit (Sinema Filmi)

2015 - Beyaz Yalan (Melek)(TV Dizisi)

2014 - Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)

2014 - Aşk Ekmek ve Hayaller (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2014 - Aşk Ekmek ve Hayaller (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Kayıp şehir (TV Dizisi)

2011 - Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)