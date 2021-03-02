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Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

TRT1 ekranlarında başlayacak olan iddialı dizi Teşkilat adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Detaylar haberimizde...

Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları gibi başarılı dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezundur. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçen Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol almıştır.

EVLİ Mİ?

29 yaşındaki Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*2020 – Hizmetçiler 
*2019 – 7. Koğuştaki Mucize 
*2018-2019 – Söz
*2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları 
*2016-2017 – Rüzgarın Kalbi 
*2016 – Sol Şerit 
*2016 – Sevda Kuşun Kanadında 
*2015 – Beyaz Yalan 
*2015 – Can Bedenden Çıkmayınca 
*2014 – Kaçak Gelinler 
*2012 – Kayıp Şehir 
*2012 – Babalar ve Evlatlar 
*2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller 
*2011 – Derin Sular 
*2011 – Bitmeyen Şarkı 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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