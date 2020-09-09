Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme!

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu ve uzlaşma sağlanamadığı soruşturmada savcılıkça iddianame hazırlandı. Savcılık Bulutsuz'un "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında ayrı bir soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar, uzlaşmayı kabul etmedi.

Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021’de yapılacak.

1 YIL HAPİS İSTEMİ

Bunun üzerine savcılık, Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Deniz Bulutsuz'un, Ozan güven'in yüzünü ve kolunu yaraladığı iddia edildi. Bulutsuz hakkındaki iddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven hakkında açılan dava da aynı mahkemede görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Ozan Güven kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi ile kavga etti. Sözlü başlayan kavga Güven'in genç kadını darp etmesiyle alevlendi.Aldığı ağır darbeler neticesinde gözüne kan inen Deniz Bulutsuz'un darp raporu alarak Ozana Güven'den şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kaynak Yeniçağ: Ozan Güven, Deniz Bulutsuz, kavgasının detayları ortaya çıkıyor! Çıplak ayakla evden kaçmaya çalışmış