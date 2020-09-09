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Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme!

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak Ozan Güven'in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada uzlaşma sağlanmayınca savcılık Bulutsuz'un "Basit yaralama" suçundan hapisle yargılanmasını istedi. 

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme!

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu ve uzlaşma sağlanamadığı soruşturmada savcılıkça iddianame hazırlandı. Savcılık Bulutsuz'un "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi. 

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme!

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında ayrı bir soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar, uzlaşmayı kabul etmedi.

Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021’de yapılacak.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme!

1 YIL HAPİS İSTEMİ 

Bunun üzerine savcılık, Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Deniz Bulutsuz'un, Ozan güven'in yüzünü ve kolunu yaraladığı iddia edildi. Bulutsuz hakkındaki iddianame  İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven hakkında açılan dava da aynı mahkemede görülecek.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme!

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Ozan Güven kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi ile kavga etti. Sözlü başlayan kavga Güven'in genç kadını darp etmesiyle alevlendi.Aldığı ağır darbeler neticesinde gözüne kan inen Deniz Bulutsuz'un darp raporu alarak Ozana Güven'den şikayetçi olacağı öğrenildi. 
Kaynak Yeniçağ: Ozan Güven, Deniz Bulutsuz, kavgasının detayları ortaya çıkıyor! Çıplak ayakla evden kaçmaya çalışmış 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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