Son dakika... Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Zam farkları bugün hesaplara yatırılıyorFETÖ okulunda taciz skandalı: Okul müdürü gözaltına alındıMüge Anlı canlı yayını bugün 22 Ocak Cuma | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBENihal Candan ile Bahar Candan dudak dudağa poz verdi!Liverpool Burnley maç özeti izleFETÖ'ye ağır darbe: Sınav sorularını örgüt üyelerine dağıtan 44 kişiye gözaltı!Son dakika... Kandilli duyurdu: Van Başkale'de depremEkonomi haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Ocak 2021 Cuma güncel altın fiyatlarıSüper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanıyor, TFF 1. Lig'de ikinci yarı başlıyorDoya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Güzel oyuncu Deniz Çakır, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Çakır'ın yeni saç stilini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si güzel oyuncu Deniz Çakı geçtiğimiz gün Kuruçeşme’de kameralara takıldı.

Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Çakır'ın son hali ise herkesi şok etti. Yepyeni bir imaja bürünen güzel oyuncunun kabarık kıvırcık saçları büyük şaşkınlık yarattı.

Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Gazetecilerle sohbet eden Çakır, "Masumiyet adlı yeni dizim yakında başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz" dedi.

Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Çakır'ın soğuk havaya rağmen cesur bir  göğüs dekolteli elbise tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır Türk oyuncu. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmış ve 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'daki Şah Sultan karakteriyle tanınmıştır.

Detaylı biyografi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Deniz Çakır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?Deniz Çakır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT