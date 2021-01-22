Deniz Çakır'ın son hali görenleri şok etti!

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si güzel oyuncu Deniz Çakı geçtiğimiz gün Kuruçeşme’de kameralara takıldı.

Çakır'ın son hali ise herkesi şok etti. Yepyeni bir imaja bürünen güzel oyuncunun kabarık kıvırcık saçları büyük şaşkınlık yarattı.

Gazetecilerle sohbet eden Çakır, "Masumiyet adlı yeni dizim yakında başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz" dedi.

Çakır'ın soğuk havaya rağmen cesur bir göğüs dekolteli elbise tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır Türk oyuncu. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmış ve 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'daki Şah Sultan karakteriyle tanınmıştır.

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Deniz Çakır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?