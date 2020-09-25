Aşk Ağlatır" dizisinde birlikte rol alan Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş aşk mı yaşıyor? Bir süredir sosyal medyada dolaşan aşk iddialarının ardından ikilinin kendi hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Son dönemin başarılı oyuncularından olan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın birlikte rol aldıkları 'Aşk Ağlatır' dizisinin ardından ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Genç çifti sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Deniz Can Aktaş, deniz manzaralı bir evden fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise aynı anlarda aynı mekanda çekildiği karesini Instagram hesabından yayınladı.



Paylaşımların ardından ikili birbirine yakıştıran takipçileri de fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Genç çiftin önümüzdeki günlerde birlikte fotoğraf paylaşıp paylaşmayacağı da merak konusu oldu.