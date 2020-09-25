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Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Şimdilerde Menajerimi Ara dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş ve geçtiğimiz sezon birlikte rol aldığı Hafsanur Sancaktutan'ın bir süredir beraber olduğu iddia edildi. İkili sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Aşk Ağlatır" dizisinde birlikte rol alan Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş aşk mı yaşıyor? Bir süredir sosyal medyada dolaşan aşk iddialarının ardından ikilinin kendi hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Son dönemin başarılı oyuncularından olan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın birlikte rol aldıkları 'Aşk Ağlatır' dizisinin ardından ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Genç çifti sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi. 

 Deniz Can Aktaş, deniz manzaralı bir evden fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise aynı anlarda aynı mekanda çekildiği karesini Instagram hesabından yayınladı.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?
Paylaşımların ardından ikili birbirine yakıştıran takipçileri de fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Genç çiftin önümüzdeki günlerde birlikte fotoğraf paylaşıp paylaşmayacağı da merak konusu oldu. 

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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