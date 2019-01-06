Deniz Gamze Ergüven Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ GAMZE ERGÜVEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Haziran.1978

Deniz Gamze Ergüven kaç yaşında : 41

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Yönetmen

Deniz Gamze Ergüven doğum yeri : Ankara

DENİZ GAMZE ERGÜVEN BİYOGRAFİSİ

2015 yılında yaptığı “Mustang” adlı film ile Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü için Fransa'nın adayı olarak 2016 Altın Küre Ödülleri’nde aday gösterildi.

Deniz Gamze Ergüven, 4 Haziran 1978 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 6 aylıkken ailesi Fransa’ya taşındığı için Paris’te büyüdü. Paris Üniversitesinde Edebiyat ve Afrika Tarihi okuyup mezun olduktan sonra Güney Afrika'da Johannesburg’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından 2002 yılında Fransa’nın en önemli sinema okullarından La Fémis’te yönetmenlik eğitimi almaya başladı.

Deniz Gamze Ergüven, 2006 yılında sinema okulunda bitirme projesi olarak yaptığı, Une Goutte D’eau (Bir Damla Su) isimli kısa filmiyle Cannes Film Festivali’nde yarıştı.

Deniz Gamze Ergüven, 2015 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olarak “Mustang” adlı ilk uzun metraj sinema filminde yönetmenlik yaptı.

Deniz Gamze Ergüven, 2014 yılında İstanbul’da evlendi. 11 Şubat 2015 doğumlu bir çocuğu vardır.

2015 yılında yaptığı “Mustang” adlı film ile Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü için Fransa'nın adayı olarak 2016 Altın Küre Ödülleri’nde aday gösterildi.

Deniz Gamze Ergüven'in “Mustang” adlı filmi İspanyol sinemasının en önemli ödülü olan Goya ödülleri töreninde "En İyi Avrupa Filmi" seçildi.

Ödülleri :

2015 - Cannes Film Festivali - Europa Cinemas Label’ ödülü – Mustang

2015 - Odesa Film Festivali - Büyük Ödül’ü ve Enang

2015 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Film ödülü– Mustang

2015 - 10. Roma Film Festivali - En İyi Film ödülü– Mustang

2015 - İspanya 60.Uluslararası Seminci Film Festivali -en iyi 2'nci filme verilen "Gümüş Başak" ödülü – Mustang

2016 - İspanya 30. Goya ödülleri - En İyi Avrupa Filmi - Mustang

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2015 - Mustang (Sinema Filmi)

2006 - Une Goutte D’eau / Bir Damla Su (Kısa Film)

2005 - Mon Trajet Préféré (Kısa Film)

2004 - Ondes (Kısa Film)

2004 - Liberables (Belgesel Film)