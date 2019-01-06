Deniz Gökçe Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ GÖKÇE KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1942

Deniz Gökçe kaç yaşında : 77

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Meslek : Ekonomist, Yazar

Deniz Gökçe doğum yeri : İstanbul

DENİZ GÖKÇE BİYOGRAFİSİ

Ekonomist, köşe yazarı, spor yazarı.

Deniz Gökçe, 1942 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Alman Lisesi’nde okuyup mezun oldu. Ardından 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Sonra da ABD, Georgia State Üniversitesi’nde finans dalında MBA ve ekonomi dalında da doktora derecesini 1973 yılında aldı.

Deniz G976 yılları arasında Georgia State Üniversitesi’nde ve 1976-1981 yılları arasında Emory Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek 1981-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi-İşletme Bölümleri’nde Doçent öğretim üyesi olarak çalıştı. Deniz Gökçe, aynı dönemde Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2007 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Uluslararası Finans Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2004 yılından bu yana da Speaker Agency Kurucuları ile değişik eğitim projelerinde yer almaktadır.

Uzun yıllar ekonomi programı Eko Diyalog'un yapımcılarından olan ve aynı zamanda da spor yazarı ve yorumcusu olarak geniş kitleler tarafından tanınan Deniz Gökçe Cumhuriyet, Nokta, Sabah, Hürriyet, Yeni Yüzyıl ve Akşam gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı ve yayın danışmanlığını yapmıştır. Halen Akşam Gazetesi'nde köşe yaonunda ekonomi yorumculuğuna devam etmektedir.

Bir ara gazetelerin spor sayfalarında spor yazarlığı da yapan Deniz Gökçe, futbol yazarlığı ve yorumculuğundan önce Türkiye’ye döndüğünde ilk zamanlar basketbol üzerine yazılar yazmakta ve basketbol kulüplerini izlemekteydi. Basketboldaki ilk sayısal analizi basında kullanan ve gelişimine katkıda bulunan bir spor ve bilim adamıdır.

Deniz Gökçe’nin finansal ve iktisadi piyasalar üzerine yayımlanmış onlarca makalesi bulunmaktadır. Makalelerinde daha çok makro göstergeleri yorumlayan ve buradan hareketle somut tahlillere yönelen Doç.Dr.Deniz GÖKÇE aynı zamanda çok sayıda iktisatçı ve finansçının da iş hayatında verdiği konferans ve derslerle önemli etkiler yapmıştır.

Sporun, daha çok futbolun sosyal, iktisadi ve mali yönlerine yönelik yazılar da kaleme alan Deniz GÖKÇE aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Spor Yönetimi Sertifikasyon derslerini de girmektedir.