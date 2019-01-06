Deniz Gökçer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ GÖKÇER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1945

Deniz Gökçer kaç yaşında : 74

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Deniz Gökçer doğum yeri : Ankara

DENİZ GÖKÇER BİYOGRAFİSİ

Deniz Gökçer, 1945 yılında Ankara’da doğmuştur. Tiyatro oyuncusu Meliha Gökçer ve Cüneyt Gökçer'in kızıdır. İlkokula Ankara’da Maarif Kolejinde gitti. Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümünde altı yıl bale eğitimi aldıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün açtığı sınava girerek devam ettiği Konservatuarın Tiyatro Yüksek Bölümden 1965 yılında mezun olmuştur. 1966 yılında “Kireçli Bahçe” oyunu ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.

1960'ların ikinci yarısında Metin Erksan'ın "Kuyu" filmindeki genç kız rolü önerilmiş ama kabul etmemiş. Ancak 1971 yılında ilk filmi olan " Aşk Hikayesi" filminde oynamayı kabul etmiş. Erich Segal'in romanından sinemaya uyarlanan ünlü "Love Story" filminin yerli versiyonunda, Deniz Gökçer ile birlikte Salih Güney, Münir Özkul, Yıldırım Önal, Nedret Güvenç, Erol Keskin de rol almış.

" Aşk Hikayesi" filminin hemen sonrasında 1972 yılında Ediz Hun ile "Asi Kalpler", Tarık Akan ile "Aşkların En Güzeli" ve sonrasında "Tuzsuz Deli Bekir" filmlerinde oynadı. 90'ların hemen başında Genco Erkal ile “Camdan Kalp” filminde oynadı. Dört sezon devam eden televizyon dizisi "Baba Evi" dizisinde çok beğenildi.

1972- 1973 yılları arasında mesleki bilgilerini ilerletmek üzere Devlet tarafından Londra' ya gönderildi. 1981- 1983 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı ve bazı özel okullarda ders verdi.

1978 yılında Anton Çehov’un yazdığı oyun olan “Sevgili Doktor” oyununda Cihan Ünal ile birlikte oynadı.

1985- 1986 yılları arasında 'Sevgili Doktor' adlı oyunu kendisi sahneye koymuştur ve bu oyunla, ekip olarak Avni Dilligil Jüri Özendirme Ödülü' ne layık görülmüştür. Afife Jale Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, ardından Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri seçici heyetinde yer aldı.

Deniz Gökçer’in Cem Cüneyd Perk adında oğlu var.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :

1966 - Kireçli Bahçe

1967 - Bizim Şehir,

1968 - Bir Bardak Su,

1969 - Damdaki Kemancı,

1971 - Ayakta Durmak İstiyorum,

1972 - Andora,

1972 - Kaktüs Çiçeği,

1978 - Sevgili Doktor : Neil Simon Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kadife Çiçekleri,

1981 - Rita

1981 - Truva Savaşı Olmayacak,

1989 - Üç Kuruşluk Opera,

1990 - Yüzyüze,

Abigail,

Andromak,

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası,

Cadı Kazanı,

Emilia,

Hastalık Hastası,

Kuvai Milliye

Laurat,

Pafla Pof,

Pazar Günkü Cinayet, Tiyatro Kedi

Romeo ve Juliet,

Filmleri :

2011 - Kirli Oyunlar

2010 - Unutulmaz

2009 - Unutulmaz

2008 - Serçe

2007 - El Gibi

2007 - Anneler Günü

2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı

2005 - Aşka Sürgün

1999 - Kara Melek

1998 - Kara Melek

1997 - Baba Evi

1990 - Camdan Kalp

1990 - Sevdiğim Adam

1986 - Bir Yabancı Konuk

1984 - Yalnızlar (Hürrem)

1972 - Dinmeyen Sızı

1972 - Tuzsuz Deli Bekir

1972 - Aşkların En Güzeli

1972 - Asi Kalpler

1971 - Aşk Hikayesi