Deniz Gönenç Sümer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
Deniz Gönenç Sümer Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Deniz Gönenç Sümer hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
DENİZ GÖNENÇ SÜMER KİMDİR?
Doğum tarihi : 12.Ekim.1984 Ölüm tarihi : 24.Ağustos.2010
Deniz Gönenç Sümer kaç yaşında öldü : 26
Kilo & Boy :
Burcu : Terazi
Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu
Deniz Gönenç Sümer doğum yeri : Ankara
Ölüm yeri : Ankara
DENİZ GÖNENÇ SÜMER BİYOGRAFİSİ
Büşra ve Gökten Üç Elma Düştü adlı sinema filmleri ve Cennet’in Çocukları adlı T.V. dizisiyle şöhrete kavuşan Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Sadri Alışık Gençlik Ödülü’nün de içinde bulunduğu 10’un üzerinde tiyatro ödülüne sahip olan başarılı oyuncu, 25 Ağustos 2010 tarihinde, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.
Deniz Gönenç Sümer, 1984 yılında, Ankara’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde bulunan Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda eğitim alan Sümer, bölümü 2006 yılında başarıyla tamamladı; yüksek lisans öğrenimi için ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Programı’nı tercih etti.
Bilkent’den mezun olmasının ardından rol aldığı Inishmaan'ın Sakatı, genç oyuncunun rol aldığı ilk profesyonel tiyatro projesi oldu. Bu oyunu 2007 yılında Tiyatro Z’de perde alan Dua Odası ve 2008 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen Bir Şehnaz Oyun izledi. Özellikle Inishmaan’ın Sakatı’ndaki Billy karakteri eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çok beğenildi. Rolle ilgili Güray Dinçol;
Oldukça zorlu bir performansın altından başarıyla kalkmış. Tek kolu ve tek bacağı sakat olan Billy'yi oyun boyunca beden formunu bozmadan, abartıya kaçmadan gayet ekonomik canlandırmış. Billy'nin iç dünyasını, değişimlerini, duygusal geçişlerini oldukça yetkin sahneye taşımış.
Yorumunda bulundu.
Tiyatronun dışında da oyunculuk yeteneklerini değerlendiren, Büşra ve Gökten Üç Elma Düştü adlı sinema filmleri ve Cennet’in Çocukları adlı T.V. dizisiyle genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan genç oyuncu, bir süredir tanımlanamayan bir virüsün sebep olduğu bir kan hastalığıyla mücadele ediyordu.
Deniz Gönenç Sümer, 24 Ağustos 2010 tarihinde, virüsel (Sumer EBV associated LPD, sekonder hemafagositoz) bir hastalık nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Erişkinler Enfeksiyon Bölümü’nde yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Genç oyuncunun cenazesi Kocatepe Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Eğitimi süresince aldığı roller
Shakespeare'in Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası'nda Puck , Thisbe.
Nazım Hikmet'in Herşeye Rağmen adlı oyununda Anlatıcı, Nazım Hikmet.
Dürrenmatt'ın Fizikçiler adlı oyununda, Einstein.
Rol Aldığı Oyunlar
Bir Şehnaz Oyun-(Müştak), İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yönetmen: Şakir Gürzumar, 2008
Dua Odası-(Rueben), Tiyatro Z, Yönetmen: Cem Kenar, 2007
Inishmaan’ın Sakatı-(Billy), İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yönetmen: Ahmet Levendoğlu, 2007
Rol Aldığı Projeler
Romeo ve Juliet-(Romeo), Ntv Sahne Klasikleri
Büşra, Sinema Filmi, 2010
Gökten Üç Elma Düştü, Sinema Filmi, 2009
Çoban Yıldızı, Video Klip (Teoman)
Cennetin Çocukları, Dizi Film, 2008
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.