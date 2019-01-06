Deniz Gönenç Sümer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ GÖNENÇ SÜMER KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Ekim.1984 Ölüm tarihi : 24.Ağustos.2010

Deniz Gönenç Sümer kaç yaşında öldü : 26

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Deniz Gönenç Sümer doğum yeri : Ankara

Ölüm yeri : Ankara

DENİZ GÖNENÇ SÜMER BİYOGRAFİSİ

Büşra ve Gökten Üç Elma Düştü adlı sinema filmleri ve Cennet’in Çocukları adlı T.V. dizisiyle şöhrete kavuşan Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Sadri Alışık Gençlik Ödülü’nün de içinde bulunduğu 10’un üzerinde tiyatro ödülüne sahip olan başarılı oyuncu, 25 Ağustos 2010 tarihinde, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Deniz Gönenç Sümer, 1984 yılında, Ankara’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde bulunan Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda eğitim alan Sümer, bölümü 2006 yılında başarıyla tamamladı; yüksek lisans öğrenimi için ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Programı’nı tercih etti.

Bilkent’den mezun olmasının ardından rol aldığı Inishmaan'ın Sakatı, genç oyuncunun rol aldığı ilk profesyonel tiyatro projesi oldu. Bu oyunu 2007 yılında Tiyatro Z’de perde alan Dua Odası ve 2008 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen Bir Şehnaz Oyun izledi. Özellikle Inishmaan’ın Sakatı’ndaki Billy karakteri eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çok beğenildi. Rolle ilgili Güray Dinçol;

Oldukça zorlu bir performansın altından başarıyla kalkmış. Tek kolu ve tek bacağı sakat olan Billy'yi oyun boyunca beden formunu bozmadan, abartıya kaçmadan gayet ekonomik canlandırmış. Billy'nin iç dünyasını, değişimlerini, duygusal geçişlerini oldukça yetkin sahneye taşımış.

Yorumunda bulundu.

Tiyatronun dışında da oyunculuk yeteneklerini değerlendiren, Büşra ve Gökten Üç Elma Düştü adlı sinema filmleri ve Cennet’in Çocukları adlı T.V. dizisiyle genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan genç oyuncu, bir süredir tanımlanamayan bir virüsün sebep olduğu bir kan hastalığıyla mücadele ediyordu.

Deniz Gönenç Sümer, 24 Ağustos 2010 tarihinde, virüsel (Sumer EBV associated LPD, sekonder hemafagositoz) bir hastalık nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Erişkinler Enfeksiyon Bölümü’nde yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Genç oyuncunun cenazesi Kocatepe Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eğitimi süresince aldığı roller

Shakespeare'in Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası'nda Puck , Thisbe.

Nazım Hikmet'in Herşeye Rağmen adlı oyununda Anlatıcı, Nazım Hikmet.

Dürrenmatt'ın Fizikçiler adlı oyununda, Einstein.

Rol Aldığı Oyunlar

Bir Şehnaz Oyun-(Müştak), İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yönetmen: Şakir Gürzumar, 2008

Dua Odası-(Rueben), Tiyatro Z, Yönetmen: Cem Kenar, 2007

Inishmaan’ın Sakatı-(Billy), İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yönetmen: Ahmet Levendoğlu, 2007

Rol Aldığı Projeler

Romeo ve Juliet-(Romeo), Ntv Sahne Klasikleri

Büşra, Sinema Filmi, 2010

Gökten Üç Elma Düştü, Sinema Filmi, 2009

Çoban Yıldızı, Video Klip (Teoman)

Cennetin Çocukları, Dizi Film, 2008