Deniz Olgaç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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DENİZ OLGAÇ KİMDİR?
Doğum tarihi : 15.Aralık.1985
Deniz Olgaç kaç yaşında : 34
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Model, Sinema Oyuncusu
Deniz Olgaç doğum yeri : İzmir
DENİZ OLGAÇ BİYOGRAFİSİ
Deniz Olgaç, 15 Aralık 1985 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Üniversiteyi ABD'de (University of California, Los Angeles) UCLA’da oyunculuk üzerine okudu. Üniversitede okurken Los Angeles’de bir giyim firması olan “Olivaceous” ile model olarak çalıştı.
15 yaşıbaşlayan Deniz Olgaç, TV dizisi ve gelin dergileri, Mavi Jeans ve Fiat otomobil reklamlarında rol aldı. İstanbul'da, 'Bilgi Sahnesi' adlı bir tiyatroda oynadı.
30 Ağustos 2014 tarihinde moda tasarımcısı Gülay Erkal Trafo Bodrum Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği defilede Deniz Olgaç da podyuma çıktı elbise sergiledi.
Filmleri ve Dizileri :
2007 - Hepsi bir (Dizi)
2009 - No Ofsayt (Sinema Filmi)
2009 - Dabbe 2 (Sinema Filmi)
2010 - Ortak (Sinema Filmi)
2011 - Good Old Days (Kısa film)
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