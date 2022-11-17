Deniz otobüsü kullanacaklar dikkat! O seferler iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
SEFER İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları gerçekleştirilemeyecek.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Aynı gerekçeyle 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.
KAYNAK: AA