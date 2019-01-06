Deniz Özerman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ÖZERMAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Mayıs.1969

Deniz Özerman kaç yaşında : 50

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Deniz Özerman doğum yeri : Antalya

DENİZ ÖZERMAN BİYOGRAFİSİ

2015 yılı “Benzemez Kimse Sana” yarışmacısı

Deniz Özerman, 9 Mayıs 1969 tarihinde Antalya’da doğmuştur.

Ferhan Şensoy'un kurduğu Nöbetçi Tiyatro’ya 1987 yılında katılarak tiyatro oyuncusu oldu. İlk oynadığı tiyatro oyunu ise “İstanbul'u Satıyorum” adlı oyun olmuştur. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın BKM Oyuncuları arasına katıldı. “Cebimde Kelimeler”, “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” gibi tiyatro oyunlarında ekip içinde yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

1995 yılında “Bir Demet Tiyatro” adlı televizyon dizisinde Asuman karakterini canlandırırken Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Olgun Şimşek, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Neslihan Yeldan, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ersin Korkut ile birlikte rol aldı.

2013 yılında başrollerinde Murat Han ve Esra Ronabar’ın oynadığı “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide oynadı.

2014 yılında “Çalsın Sazlar” adlı sinema filminde Belçim Bilgin, Engin Hepileri,Serhat Özcan, Caner Cindoruk ile beraber rol aldı.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv'de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim’in olduğu "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katılmıştır. Diğer yarışmacılar; Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve ‘Aşk Doktoru’ Mehmet Coşkundeniz, Çocuklar Duymasın dizisinin patronu oyuncu Demet Tuncer, VINE fenomeni (Memeli Mestan) Eylül Öztürk, Bir Demet Tiyatro’nun Asuman’ı oyuncu Deniz Özerman, 2013 yılı Türkiye 2. Güzeli Berrin Keklikler, Sunucu ve oyuncu Hakan Ka, oyuncu Özgür Özberk, Mandıra Filozofu’nun Şükrü’sü oyuncu Eser Eyüboğlu olmuştur.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2014 - Çarşı Pazar (Gülcan) (Sinema Filmi)

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim (Reyhan Öztürk) (TV Dizisi)

2012 - Köstebekgiller (Sevgi)(Tv Programı)

2011 - Yıldız Masalı (Nalan) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Birgül) (TV Dizisi)

2010 - Pak Panter (Sinema Filmi)

2009 - Yapma Diyorum (Kiraz) (TV Dizisi)

2009 - Yahşi Batı (Amish Kadın) (Sinema Filmi)

2009 - Denizden Gelen (Ümran) (Sinema Filmi)

2008 - O... Çocukları (Mediha) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)

2007 - Bez Bebek (Öğretmen) (TV Dizisi)

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü (TV Filmi)

2006 - Küçük Hanımefendi (TV Filmi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (Asuman) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Okuldaki Veli) (Sinema Filmi)

2005 - Kısmet Değilmiş (TV Dizisi)

2005 - Aşk Oyunu (Gönül Serbest) (TV Dizisi)

2004 - Camdan Pabuçlar (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (Seray) (TV Dizisi)

2000 - Güneş Yanıkları (Esra) (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Asuman) (TV Dizisi)

Yönetmen Ekibi :

1995 - Bir Demet Tiyatro (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)