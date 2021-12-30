Deniz Poyraz kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Deniz Poyraz'ın biyografisi...

HDP il binasında görevini yapmakta olan Deniz Poyraz'ın ölümüne ilişkin çeşitli aramalar yapılıyor. En çok merak edilen Deniz Poyraz kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? sorularına haberimizde yanıt verdik. Deniz Poyraz neden öldürüldü? HDP'li Deniz Poyraz'a ne oldu? Sorularına ulaşmak için haberin devamını okuyunuz. İşte, Deniz Poyraz'ın biyografisi...

DENİZ POYRAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, DENİZ POYRAZ'IN BİYOGRAFİSİ...

Deniz Poyraz 1983 yılında dünyaya geldi. Aslen Mardinli olan Poyraz'ın babası Abdullah Poyraz'dır.

Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz'ın HDP il binasında görevli olduğu öğrenildi. Fehime Poyraz'ın rahatsızlanması üzerine kızı Deniz'in annesi yerine bir günlüğüne çalıştığı öğrenildi. O sırada HDP il binasında tek başına olan Poyraz'ı Gazi Emir isimli şahsın öldürdüğü ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.