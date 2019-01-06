Deniz Şahenk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ŞAHENK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1946

Deniz Şahenk kaç yaşında : 73

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Meslek : Iş Kadını

Deniz Şahenk doğum yeri : Ankara

DENİZ ŞAHENK BİYOGRAFİSİ

2015 yılında Forbes’e göre dünyanın en zengin kişileri arasında 1,3 milyar dolar serveti ile 1500’üncü oldu.

Deniz Şahenk, 1946 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babasının adı Murat Bey’dir. Deniz Şahenk, iş adamı Doğuş Holding'in kurucusu Ayhan Şahenk ile evli idi.

Deniz Şahenk, Ayhan Şahenk (1929-2001) ile evli idi. Ferit Şahenk (d.1964) oğludur. Filiz Şahenk(d.1967) kızıdır.

Deniz Şahenk, finans, medya, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu şirketlerinde aktif görevler aldı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı oğlu Ferit Şahenk’dir.

Deniz Şahenk, 2010 yılında oğlu Ferit Şahenk, ve kızı Filiz Şahenk ile olarak ‘Ana Mühendislik, Müşavirlik ve İnşaat Hizmetleri’ milyon lira sermayeli şirketin yurtiçi ve yurtdışında mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve teknik hizmetler alanında faaliyet göstereceği belirtildi. Şirketin üç ortağı da 1.666.666 lirayla eşit paya sahip oldu. Ferit Şahenk, Filiz Şahenk ve Deniz Şahenk şirketin yönetim kuruluna girmeyerek, yönetimi profesyonel isimlere bıraktı.

2015 yılında Forbes’e göre dünyanın en zengin kişileri arasında 1,3 milyar dolar serveti ile 1500’üncü oldu.