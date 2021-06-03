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Deniz salyası şimdide Tekirdağ'ı tehdit ediyor! Liman çöle döndü!

Marmara denizinde son zamanlarda yaygın bir şekilde görülen deniz salyası kâbusu bu sefer Tekirdağ'da görüldü. Tekirdağ Limanı'ndaki görüntü çölü andırdı.

Deniz salyası şimdide Tekirdağ'ı tehdit ediyor! Liman çöle döndü!

Kentte yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor. Son görüntü ise kâbusun geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Deniz salyası şimdide Tekirdağ'ı tehdit ediyor! Liman çöle döndü!

MÜSİLAJ NEDİR?
Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınmasıyla çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermekte.

Deniz salyası şimdide Tekirdağ'ı tehdit ediyor! Liman çöle döndü!

Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup deniz yüzeyine vurmaktadırlar. Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde ile kötü koku yaymaktadır.

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