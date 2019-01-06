Deniz Satar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ SATAR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1987

Deniz Satar kaç yaşında : 32

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Meslek : Spiker, TV Sunucusu

Deniz Satar doğum yeri : İzmir

DENİZ SATAR BİYOGRAFİSİ

TRT Spor'da yayınlanan 'İlk Baskı' programının sunucusudur.

Deniz Satar, 1987 yılında İzmir’de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Konya’da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2012 yılında mezun oldu.

Lisedenir’deki yerel televizyon kanalı Kordon Tv’de canlı müzik programı sundu.

Deniz Satar, Konya’da okuduğu yıllarda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin uygulama birimi olan ve aynı zamanda yerel yayın yapan Üntv’de canlı haber programı yapıp sundu. Konya’nın ulusal televizyon kanalı olan Kontv spor servisinde staj yaptığı dönemde Konya Tenis ve Dağcılık kulübünün çıkarmış olduğu spor dergisi Konkort’ta köşe yazarlığı yaptı.

2008 yazında başlayan staj dönemi Tv8 haber merkezi, Digitürk içerik / kreatif gibi departmanlarla sürdü. 3.sınıfta 2010 yılında ise Trt Müzik kanalında ‘Şenlik Ateşi’ adında festival gezi programı sundu. Mezun olacağı son yıl yurtdışında 6 aylık bir dil eğitimi aldı.

Mezun olduktan sonra 2012 yılında Trt spor kanalında hafta içi her sabah yayınlanan “İlk Baskı” adlı sabah spor proını Erbatur Ergenekon ile sunuculuğunu yaptı.

2013 yılının ilk ayından bu yana Fanatik Gazetesi'nde editör ve Web Tv spikeri olarak görev yapmaktadır. Özel çalışmalarının arasında Kongre, Konferans, Etkinlik sunuculuğuna da yer verdi.

Ve aynı zamanda hafta sonları TRT Spor ekranlarında yayınlanan 'Spor Keyfi'ni sundu.