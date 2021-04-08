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  3. Deniz seferlerine hava muhalefeti! Gökçeada seferleri iptal edildi

Deniz seferlerine hava muhalefeti! Gökçeada seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Çanakkale'de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Konuyla ilgili GESTAŞ'tan açıklama yapıldı.

Deniz seferlerine hava muhalefeti! Gökçeada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den ise saat 19:00 seferler yapılacak olup, gün içerisindeki planlı diğer tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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