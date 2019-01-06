Deniz Serkanova Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ SERKANOVA KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1986

Deniz Serkanova kaç yaşında : 33

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Deniz Serkanova doğum yeri : İstanbul

DENİZ SERKANOVA BİYOGRAFİSİ

“İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışmacısıdır.

Deniz Serkanova, 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Azerbeycanvatandaşı olan Deniz Serkanova, İstanbul’da yaşıyor ve mimarlık eğitimi almıştır ancak güzellik salonu işletmecisi olarak çalışmaktadır.

Deniz Saral adıyla da Bilinen Deniz Serkanova, daha önce evlenip ayrıldı, Can adında bir oğlu vardır. Ayrıca, Esra Erol’un sunduğu evlilik programına ve Zuhal Topal’ın sunmuş olduğu evlilik programına katıldı gelin adayı oldu.

Deniz Serkanova, 4 Aralık2016 tarihinde İşte Benim Stilim 7. Sezon yarışmasına katıldı. 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışması Tv8ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu yine Öykü Serter'in yapacağı yarışmanın jüri üyeleri Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erezolacaktır. Konuk jüri olarak Kerimcan Durmaz haftanın bir günü yarışmada olacak.

Yarışmacılar Aleyna Eroğlu, Aylin Ençok - Selin Ençok kardeşler, Bahar Candan, Tuğba Çiğdem, Dilara Kayalı, Dilara Taşkın, Duygu Çevik, Ecem Aka, Melek Özçağan, Nazlı Karataş, Niran Yalaz, Simay Tokatlı, Çağla Sarıoğlu ile mücadele edecektir.

26 Kasım 2016 günü yapılan eleme gecesinde Çağla Şen elenerek yarışmadan ayrılınca, yarışmaya Tuğba Çiğdem girdi. Yağmur Gürgen 2 Aralık 2016 tarihinde elendi, Bahar Candan yarışmaya girdi.