Deniz Uğur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Ekim.1973

Deniz Uğur kaç yaşında : 46

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu,Dublaj Sanatçısı, Senarist

Deniz Uğur doğum yeri : Ankara

DENİZ UĞUR BİYOGRAFİSİ

Deniz Uğur, 17 Ekim 1973 tarihinde Ankara’da ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olarak doğmuştur.

Baba tarafından, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur’un eşi, Abdülhamit II’in Başmabeyincisi İhsan Bey’in kızı olan babaannesi Saliha Hanım’ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman HalisEce’nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi’nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş’in, ünlü aktris Melek Kobra’nın, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Turgan Ece’nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmet Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında Abdülhamit II’in kızı Naime Sultan’ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer’in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar’lı “The Tin Drum” filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi ünlü aktör Heinz Bennent’in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur. Esasen Kafkasya’nın beyaz ırk mensubu en eski ve büyük ailelerinden birine dayanmakta olan kökeni baskındır.

1932 Dünya Güzeli Keriman Halis de 'büyük halası'dır. 2,5 yaşında iken İstanbul’a taşındılar. Çocukluğu Pendik'te geçti. İlkokulu bitirir bitirmez konservatuvarda bale eğitimine başladı. 18 yaşına geldiği zaman da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanıp Tiyatro eğitimi almaya başladı. Yıldız Kenter'in öğrencisi oldu.

Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu’nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter’le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. Mezun olduğu sene Tiyatro İstanbul'un "Çetin Ceviz" oyununda Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştı.

1997 yılında 9. Ankara Film Festivalinde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Vatan gazetesinde Pazar eki Pazar Vatan'da köşe yazarlığı yaptı.

2001 yılında “Benimle Evlenir Misin” adlı dizinin senaryosunu hem yazdı hem eşi İsmail Hakkı Sunat ile başrolde oynadı. Dizide diğer oyuncular Fikret Hakan, Fatma Belgen, Binnur Kaya, Mesut Akusta, Kamil Güler gibi oyuncular oynamıştır.

2006 yılında “Hayatım Sana Feda” adlı dizide Tamer Karadağlı ile beraber oynadı.

2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2013 yılında, seneler önce Sinan Çetin’in sunduğu reality show olan “Film Gibi” isimli programı sundu.

Deniz Uğur, 2013 yılında “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinde Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye girmiştir. Yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı “Umutsuz Ev Kadınları” adlı dizide Gülşah Taşdelen karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder canlandırmıştır.

2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli’nin yaptığı “Gulyabani” adlı sinema filminde Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ ile beraber başrolde oynadı.

1992 yılında 19 yaşında iken gazeteci Şirzat Bilallar ile evlendi. 22 yaşında 1995yılında boşandı.

Deniz Uğur, 1996 yılından itibaren tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat ile evli idi eşi 14 Temmuz 2004 tarihinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürüldü. Engin Deniz Sunat (d.1998) adında bir oğlu vardır.

2007 yılında oyuncu Tamer Karadağlı ile birlikte oldu.

2007 – 2009 yılları arası Reha Muhtar ile 3 yıl birlikte yaşayan Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz (d.6 Mayıs 2009) isminde ikiz bebekleri dünyaya gelmiştir.

Deniz Uğur, 21 Kasım 2013 tarihinde Yönetmen Orçun Benli ile nişanlandı. 28 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Orçun Benli yönetmenliğindeki 'Gulyabani' adlı korku filminde oynadı.

2014 yılında başrolünü Engin Alkan’la paylaştığı “Huysuz” müzikalinde oynadı. 2015 yılında Oktay Kaynarca ile başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” oyununda oynadı.

Deniz Uğur, aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley’in aynı adlı eserinden uyarlanan “Frankenstein” adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık, Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.

Yazdığı Kitapları :

2009 - Gazeteci

Ödülleri :

1997 - 9. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülü, Bir Erkeğin Anatomisi filmi

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2015 - 2016 - Frankenstein :Mary Shelley - Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu

2015 - Guguk Kuşu : Ken Kesey - Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu

2013 - 2014 - Huysuz Müzikali : Engin Alkan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

1995 - Çetin Ceviz - Tiyatro İstanbul

1993 - Görünmeyen Dostlar : Alan Ayckbourn - Kenter Tiyatrosu

Senaryo :

2001 - Benimle Evlenir Misin (TV Dizisi)

Filmleri ve Dizileri :

2016 - Kung Fu Panda 3 (Angelina Jolie “Tigress” seslendirme)(Sinema Filmi)

2015 - Kara Kutu (Canan) (TV Dizisi)

2015 - Detay (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Zamanı (Reyhan) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Güneş) (Sinema Filmi)

2014 - B.O.K ‘bi o kalmıştı’ (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2012 - Pamuk Prenses ve Avcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Nimet Hemşire) (Sinema Filmi)

2012 - Pamuk Prenses ve Avcı (Charlize Theron “Queen” seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları 3. Sezon (Gülşah) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Adını Feriha Koydum (Sanem) (TV Dizisi)

2011 - Kung Fu Panda 2 (Angelina Jolie “Tigress” seslendirme)(Sinema Filmi)

2009 - Oturak İmparatoru Recep (Sinema Filmi)

2009 - Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Paramparça Aşklar (Deniz) (TV Dizisi)

2008 - Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Ertelenmiş Hayatlar (Gülfidan) (TV Dizisi)

2007 - Elveda (Sinema Filmi)

2007 - Baba Oluyorum (Canan) (TV Dizisi)

2006 - Sahte Prenses (Ceylan) (TV Dizisi)

2006 - Hayatım Sana Feda (Zeynep Başaran) (TV Dizisi)

2004 - Zümrüt (Melek Karahan) (TV Dizisi)

2004 - Yağmur Zamanı (Aslı) (TV Dizisi)

2001 - Mert Ali 2 (Ayla) (TV Filmi)

2001 - Benimle Evlenir Misin (Esra Şenoğlu) (TV Dizisi)

2001 - Bana Şans Dile (Yurdanur Hoca) (Sinema Filmi)

2000 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2000 - Mert Ali 1 (Ayla) (TV Filmi)

1999 - Kurtlar Sofrası (TV Dizisi)

1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 - Güldüren Cazibe (TV Dizisi)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema Filmi)

1993 - Yaz Evi (Nuran) (TV Dizisi)

1984 - Bizimkiler - Of Of Emine (Sinema Filmi)

1982 - Islak Güneş (Sinema Filmi)

1981 - Mecnun (Sinema Filmi)