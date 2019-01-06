Deniz Ülke Arıboğan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1965

Deniz Ülke Arıboğan kaç yaşında : 54

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Meslek : Akademisyen

Deniz Ülke Arıboğan doğum yeri : İstanbul

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN BİYOGRAFİSİ

Deniz Ülke Arıboğan, 1965 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eski milli istihbaratçı Prof. Dr. Mahir Kaynak babasıdır. Annesi Şükran Hanım’dır. İstanbul Bakırköy’deki Özel Çavuşoğlu Koleji’nde başladığı eğitim hayatına TED Ankara Koleji’nde devam etti. Ortaokul yıllarında atletizm ile başlayan sporculuk serüveni, sonrasında basketbol ile devam etmiş. Spor kariyerinde Türkiye şampiyonlukları da olan Deniz Ülke, yüzme ve hentbol da dahil bir çok spor türünde birincilikler, madalyalar kazanmıştır.

Deniz Ülke Arıboğan, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı ve yılında Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında doktor, 1998 yılında doçent oldu. İskoçya St. Andrews Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Okulunu bitirerek terör ve güvenlik konularında akademik uzman olmuştur. 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev yapan Deniz Ülke Arıboğan, 2003 yılında aynı üniversitede uluslararası ilişkiler alanında profesör ünvanı almıştır.

2002-2004 yılları arasında International Studies Association / CISS Başkan Yardımcılığı, 2002-2006 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü , 2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir ÜniversitesiUluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2010 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Deniz Ülke Arıboğan, Albert Einstein tarafından kurulan Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi'ne seçilen iki Türk akademisyenden birisidir. Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ile kitapları vardır. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Temmuz 2010 tarihi itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Akşam gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Deniz Ülke Arıboğan Ocak 2013 itibari ile Denizbank yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve aynı bankanın yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.

Deniz Ülke Arıboğan, Eski milli basketbolcu, Eski TFF Başkan Vekili, şu an Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürü olan Lütfi Arıboğan ile 1987 yılından beri evli ve Ahmet (d.1988) ve Sena (d.1995) adında iki çocuk annesidir.

Deniz Ülke Arıboğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Kitapları :

2013 - Büyük Resmi Görmek, İstanbul

2008 - Geleceğin Haritası

2007 - Uluslararası İlişkiler Düşüncesi

2006 - Dil İnsanı Konuşur

2003 - Tarihin Sonundan Barışın Sonuna

2004 - Yeni basım Nefretten Teröre

2001 - Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya (editör)

1998 - Kabileden Küreselleşmeye

1996 - Globalleşme Senaryosunun Aktörleri

1993 - Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (edt.) Faruk Sönmezoğlu, ortak yazar; Deniz Ülke Arıboğan, Beril Dedeoğlu, Gülden Ayman