Deniz Yücel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ YÜCEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Eylül.1973

Deniz Yücel kaç yaşında : 46

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Gazeteci

Deniz Yücel doğum yeri : Flörsheim am Main, Almanya

DENİZ YÜCEL BİYOGRAFİSİ

Almanya’nın önemli gazetelerinden Die Welt’in Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 tarihinde Flörsheim am Main, Almanya’da doğmuştur. İlkay Yücel adında bir ablası vardır. Berlin Özgür Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu.

Deniz Yücel, 1999 yılında serbest gazeteci olarak meslek hayatına başladı. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da tanındı. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalıştı. 2015yılında Die Welt gazetesinde çalışmaya başladı ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlendi.

Deniz Yücel, 2011 yılında Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık ödülüne layık görüldü. 2014 yılında bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Hate Poetry adı altında oluşturdukları ırkçılık karşıtı gösteri için Almanya’da yılın gazetecisi seçildi.

Deniz Yücel, 2014 yılında Gezi Parkı Protestolarını esas alarak bir “Muhalif Türkiye” portresi çizdiği taksim İst Überll (Her Yer Taksim)

Savcılık 2015’te yaptığı Cemil Bayık röportajı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini ifşa ettiği için Yücel’in “terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklanmasını talep etmişti.

Deniz Yücel, 14 günlük gözaltı süresinin ardından 27 Şubat 2017 tarihinde ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla istanbul'da tutuklandı Silivri Cezaevi’ne konuldu.

Mahkeme kararıyla tutuklanan ve 1.5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yücel, Türkiye’deki OHAL kapsamında tutuklanan ilk Alman vatandaşı oldu. Yücel daha önce de Urfa Valisi İzzettin Küçük’e “Akçakale’de İŞİD’liler olduğu söyleniyor, doğru mu?” sorusu sorduğu için bir grup gazeteci ile birlikte gözaltına alınmıştı.

27 Şubat 2017 tarihinden beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile 12 Nisan 2017 tarihinde evlendi. Nikah şahitliğini de CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.

Bir yıldır tutuklu olanve 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilen Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Şubat 2018 tarihinde tahliyesine karar verdi.

Kitapları :

2016 - Und morgen die ganze Türkei: Der lange Aufstieg des Recep Tayyip Erdoğan

2014 - Taksim ist überall die GEZI-Bewegung und die Zukunft der Türkei (Her Yer Taksim)