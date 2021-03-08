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  3. Deniz Zeyrek'ten flaş iddia! O bakanlıklar ayrılacak, 3-4 isim kabineye girecek

Deniz Zeyrek'ten flaş iddia! O bakanlıklar ayrılacak, 3-4 isim kabineye girecek

Gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti tabanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı kabinesini de değiştirmesini beklediğini ifade ederken  Aile ve Çalışma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik gibi bakanlıkların ayrılacağını, 3 veya 4 ismin kabineye gireceğini kaydetti.

Deniz Zeyrek'ten flaş iddia! O bakanlıklar ayrılacak, 3-4 isim kabineye girecek

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugün yayımlanan köşe yazısında siyaset kulislerinden edindiği bilgileri ve kendi değerlendirmelerini kaleme aldı. 

AK Parti'nin 24 Mart'ta, MHP'nin ise 18 Mart'ta büyük kongresi olduğunu anımsatan Deniz Zeyrek," MHP kanadı bu bilgiyi teyit etmese de AK Parti tabanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmelerinde kabine için isim istediği, ancak Bahçeli'nin kabul etmediği konuşuluyor." ifadelerini kullandı. 

Zeyrek, AK Parti tabanın kabine ve parti yönetiminin değişmesini beklediğini ifade ederek," Parti yönetimindeki önemli bazı isimlerin kabineye alınması isteniyor." dedi.

BAKANLIKLAR AYRILACAK

Parti tabanının ikinci bir beklentisi olduğunu kaydeden Zeyrek, bunun  Aile ve Çalışma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik gibi bakanlıkların ayrılması olduğunu ifade etti. 

KABİNEYE YENİ İSİMLER

Zeyrek," Böylece mevcut bakanlar yerinde kalsa dahi üç ya da dört yeni isim kabineye girebilecek." dedi. 

Kaynak: Sözcü

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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