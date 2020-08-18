Denizden Gelen filmi dün akşam 2010 yılında vizyona girmişti. Göçmenlik ve uyum sorunları, başka memleketlere daha iyi yaşam koşulları maksadıyla göçen, iltica eden ya kaçak olarak hayatları pamuk ipliğine bağlı yaşayan gariban insanların hikayesinin aktarıldığı filmde başarılı oyunculuklarıyla Onur Saylak, Ahu Türkpençe dikkatleri üzerine çekti. Peki Denizden Gelen filmi konusu ne? Denizden Gelen filmi oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Beyaz perdenin ardından ATV ekranlarında da izleyici ile buluşan Denizden Gelen dün akşam izleyici ile buluştu.

DENİZDEN GELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Göçmenlik ve uyum sorunları, başka memleketlere daha iyi yaşam koşulları maksadıyla göçen, iltica eden ya kaçak olarak hayatları pamuk ipliğine bağlı yaşayan gariban insanların hikayesinin aktarıldığı filmde Halil, babasının zoruyla polis olan birisidir. Görev esnasında Halil şüphelendiği bir Afrikalı göçmenin ölümüne yol açar. Olayın vicdani sorumluluğu,intihara teşebbüs ve babasıyla sorunlu bir ilişki Halil'i kendi dünyasına hapseder. Jordan annesiyle birlikte başladığı yolculuğu Yunanistan'da buluşacağı babasıyla İngiltere'de sonlandıracaktır. Bu haftalar sürecek olan kaçak yolculuktur. Jordan babasına ulaşmadan önce son durağı Dalyan'dır. İşte Jordan ve Halil'in yolları tam da bu noktada kesişir. Denizden Gelen, dünyanın temel problemlerinden biri haline gelen kaçak göçmenler sorununu işlerken önyargıların sevgi ve fedakarlıkla aşılabileceğinin mesajını iletme kaygısı güdüyor.

DENİZDEN GELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Onur Saylak, Sümer Tilmaç, Ahu Türkpençe

Gösterime giriş tarihi: 16 Nisan 2010 (Türkiye)

Yönetmen: Nesli Çölgeçen

Senaryo: Ersin Kana

Adaylıklar: Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, DAHA FAZLA

Film müziğinin bestecisi: Erdal Güney, Kemal Sahir Gürel, Ayşe Önder, İrşad Aydın, Hüseyin Yıldız

Oyuncular

Onur Saylak

Sümer Tilmaç

Ahu Türkpençe

Deniz Özerman



Emin Gürsoy

