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Denizlerde av yasağı başladı! Balıkçı tekneleri limanda yer bulamadı!

Balık fiyatlarının artmasına neden olmasının beklendiği denizlerde av yasağının başlamasının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçı limanında teknelere yer kalmadı.

Denizlerde av yasağı başladı! Balıkçı tekneleri limanda yer bulamadı!

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından balık fiyatlarının artması beklenirken yeni bir kriz yaşandı. Balıkçı tekneleri limanda yer bulamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “1 Eylül’de başladık. Kasım ayına kadar çinekop, hamsi, palamut, lüfer istavrit balığı tuttuk. Fakat Geçtiğimiz sezon müsilaj nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız biraz erken paydos etmek zorunda kaldılar. Bu akşamdan itibaren yasağa girdik. 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler. Bu faaliyetlerde istavrit balığı tutacaklar. Çinekop, lüfer, tekir balığı tutacaklar. Vatandaşlarımız yine taze ve günlük balık yiyecekler Allah izin verirse” dedi.

Birçok geminin limana döndüğünü ve limanın adeta teknelerle dolduğunu da dile getiren Pehlivanoğlu, “Biliyorsunuz ki paydosa girdik. Paydostan sonra büyük teknelerimiz faaliyetlerini ağ bakım tamirleriyle geçirecekler. Aynı zamanda boya işlemleri, makine bakımlarını yapacaklar. Allah izin verirse Eylül ayında yeniden ‘Bismillah’ diyeceğiz. Daha bereketli, daha güzel günlerde balıkçılık faaliyetlerini sürdürecekler inşallah” şeklinde konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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