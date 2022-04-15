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Denizlerde av yasağı başlıyor! Fiyatlar uçuşta!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denizlerde av yasağı bugün başladı. Yapılan duyuruya göre av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de sezonu açacak.

Denizlerde av yasağı başlıyor! Fiyatlar uçuşta!

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı. Bakanlıktan son yapılan açıklamalara göre, ‘2021-2022 Balıkçılık av sezonu yasağı’ endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerde bugün başladı.

Denizlerde av yasağı başlıyor! Fiyatlar uçuşta!

YASAK 1 EYLÜL 2022’DE KALKACAK

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de ağlarını atacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Denizlerde av yasağı başlıyor! Fiyatlar uçuşta!

Denizlerde av yasağı başlıyor! Fiyatlar uçuşta!

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