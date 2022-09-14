Denizli arka arkaya 4 defa sarsıldı! Şehir sabah erken saatlerinde beşik gibi sallandı!

Kandilli Rasathnesi, Denizli'de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Şiddetleri 3,5'in altında seyir eden zararsız deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

OLUMSUZ DURUM YOK

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04:10'da 2.9, saat: 04:17'de 1.9, saat 04:22'de 1.6 ve son olarak saat 04:28'de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.