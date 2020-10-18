Sosyal medyada, bir vatandaşın telefonuyla çekilen görüntülerle gündeme gelen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eleştirilerin hedefi oldu. İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gönderilen genelge kapsamında işletmeleri denetleyen Ali Fuat Atik, kendisini tanımayan ve uyarısına aldırış etmeyen bir dönerciye karşı kullandığı üslup nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin yayılması üzerine özür dileyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik kimdir? Kaç yaşında? | Siyasi hayatı ve kariyeri

DENİZLİ VALİSİ ALİ FUAT ATİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında dünyaya gelen 45 yaşındaki Ali Fuat Atik, ilk, orta ve lise öğrenimini babasının memuriyeti sebebiyle farklı şehirlerde sürdürdü. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Atik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimi'ni ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi aldı. Vali Atik evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ FUAT ATİK'İN SİYASİ HAYATI VE KARİYERİ

26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Pehlivanköy (Kırklareli), Lalapaşa (Edirne) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam Adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimi'ni ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimini tamamladı.

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Atik; sırasıyla Derepazarı Rize, Karlıova Bingöl, Taşlıçay Ağrı, Mengen Bolu Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Ulus, Bartın Bartın ve Ezine, Çanakkale Kaymakamlık görevini yürütürken, 20 Mart 2017 tarihinde Karayazı Erzurum Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliğine atanan Atik, 9 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliğine atanmıştır.