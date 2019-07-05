Denizli'de akıllara durgunluk veren olay! Yer altında içti, sokak ortasında bayıldı

Olay Denizli'de gerçekleşti. Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nda bir şahısın tehdit ettiğini öne süren 62 yaşındaki F.M. isimli adam çocuk parkının su motorunun bulunduğu yer altındaki yere girerek burada fare zehri içti. Ardından buradan çıkan adam sokakta bir süre sonra yürürken bayılarak yere düştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

F.M.’yi gören şahıslar durumu polis ve 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde fare zehri ve ambalajı görünce şahsın intihar girişiminde bulunduğunu anladı. Sağlık ekipleri F.M.’ye ambulansta yaptığı müdahalenin ardından şahsı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın su motorunun bulunduğu yer altındaki yere nasıl girdiği ise belirsizliğini koruyor.