Denizli'de bir market sahibi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı!

Selçukbey Mahallesi 650 Sokak'ta market işleten Abdullah T. (30), dükkana gelen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.O. (21) ile tartışmaya başladı.

T.O, yanında getirdiği bıçakla Abdullah T'yi karnından bıçaklayarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldıran Abdullah T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan T.O'nun babası da olay yerine gelerek kaçan oğlunun yakalanması için yürütülen çalışmaya katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı