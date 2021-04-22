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  3. Denizli'de dengesini kaybederek 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de dengesini kaybederek 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin penceresinden bakarken dengesini kaybeden kişi 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Denizli'de dengesini kaybederek 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartın 4. katında yaşayan Erdal Taşbaş merdivendeki pencereden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Taşbaş'ın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve ölümü şüpheli bulunan Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Denizli'de dengesini kaybederek 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de dengesini kaybederek 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de dengesini kaybederek 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

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