Denizli'de feci yangın! Alevlerin arasında kalan Hayriye Aysel'den acı haber!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında alevlerin arasında kalan Hayriye Aysel hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Denizli'de feci yangın! Alevlerin arasında kalan Hayriye Aysel'den acı haber!

Edinilen bilgiye göre; yangın Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Aysel'e (79) ait bir evde ısınmak için yakılan sobadan kaynaklandığını ileri sürülen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Denizli'de feci yangın! Alevlerin arasında kalan Hayriye Aysel'den acı haber!

EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Acıpayam itfaiyesinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, içeri giren ekipler Hayriye Aysel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yanarak can veren Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de feci yangın! Alevlerin arasında kalan Hayriye Aysel'den acı haber!

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