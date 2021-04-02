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  3. Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

Denizli'de bir kişinin sokakta elinde tüfekle yürüdüğünü gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokak, güvenlik güçlerince kapatılırken eli silahlı kişi, tüfeği polislere doğrulttu. Kaçamayacağını anlayan zanlı, 2 saatlik mücadelenin ardından etkisiz hale getirildi.

Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

Denizli’de kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine tüfek doğrultan genç, kaçacak yer bulamayınca silahı göğsüne dayadı. Polis Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği alanda 2 saat korku dolu anlar yaşatan genç, kaçmak istediği sırada etkisiz hale getirildi.

SİLAHI POLİSLERE DOĞRULTARAK UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişinin elinde tüfek ile yürüdüğünü gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin 'dur' ihtarı yaptığı genç adam, silahı polislere doğrultarak uzaklaşmaya çalıştı. Takviye isteği üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra bir sokakta etrafı sarılan ve adının Muhammet E. olduğu öğrenilen 20 yaşındaki genç, bu sefer de silahı kendine doğrultu. Çelik yelekli polisler tarafından ablukaya alındığı alandan çıkamayan Muhammet E. ile müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen Muhammet E.’nin elindeki tüfeği bırakmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerine gelen ağabeyi ise kardeşinin yanına gitmek isterken, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin, polislerin çekilmesini istemesinin ardından ekipler geri çekildi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen Muhammet E., birkaç sokak ileride kıskaca alınarak etkisiz hale getirildi.

Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

2 AY ÖNCE DE BIÇAKLA İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Muhammet E.’nin yaklaşık 2 ay önce yine bıçakla intihara kalkıştığı öğrenildi. Ailevi sorunları olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştığı iddia edildi.

Denizli'de hareketli dakikalar: Tüfeği önce polise, sonra kendi göğsüne doğrulttu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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