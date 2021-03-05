Denizli'de iki kardeşini vuran adam tutuklandı

Denizli'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda inşaatta duvar ustası olarak çalışan 37 yaşındaki Doğan A. birlikte çalıştığı iki kardeşini Hamza (39) ve Ümit A. (35) arayarak rahatsız olduğunu ve işe gelemeyeceğini söylemişti.

İki kardeş beraber işe gitmiş ve çalışmaktaydı. Ancak kardeşlerine rahatsız olduğunu söyleyen Doğan A. elinde silahla inşaata gelip kardeşlerinin çalışmakta olduğu 3. kata çıktı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Gözü dönmüş ağabey elindeki silahla çalışmakta olan iki kardeşine 4 el ateş etti, ardından suç aletiyle birlikte kaçtı.

İhbar üzerine çok geçmeden olay yerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ancak iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti işleyen ağabey Doğan A.'yı, polis ekipleri olay yerini detaylı araması sonucunda buldu. Doğan A. silahı ile beraber yakalandı.

AİLESİNİN MOBBİNGİ YÜZÜNDEN CİNAYETİ İŞLEDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye gönderilen Doğan A., cinayet sebebi olarak ailesinin sürekli kendisini küçümsediği, mobbing uyguladığı belirtti. Cinayeti baskılardan bıktığı için işlediği öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ SIRASINDA YAKALANDI

Cinayet zanlısı Doğan A.'nın intihar edeceği sırada yakalandığı öğrenildi. Katil kardeş, mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.