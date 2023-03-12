Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgilere olay ilçeye bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşandı. Servis şoförü olan Hıdır Tutal isimli kişi, evinde eşi Arzu Tutal ile tartışma yaşadı.

EŞİNE DEFALARCA KEZ ATEŞ ETTİ

Tutal daha sonra yanında bulunan silahla eşine defalarca ateş etti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Arzu Tutal, kanlar içinde yere yığılırken Tutal, silahı başına doğrultup ateş etti.

TALİHSİZ KADINDAN ACI HABER

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi, intihar girişiminde bulunan Hıdır Tutal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kocanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.