Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı kocasını feci şekilde öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

BIÇAKLADI

Tartışma sırasında E.E. bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Bıçak darbeleri nedeniyle yere yığılan kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

BİR YILLIK EVLİLERMİŞ

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.