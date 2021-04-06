Denizli'de mide bulandıran olay! Küçük kız hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

Denizli'nin Baklan ilçesi Hüsamettin Dede Mahallesi'nde 14 yaşında bir ortaokul öğrencisi olan küçük kız, dün evde doğum yaptı. Kız bebek dünyaya getiren Y.Ç.'nin kanaması durmayınca annesi Fadime Ç. sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Küçük kız, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Ç.'nin doğum yaptığının belirlenmesinin ardından sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Y.Ç.'nin, annesi Fadime Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun iddiaya göre, 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğum da ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından bugün Çal Adliyesine sevk edilen Şakir O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Fadime Ç., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.