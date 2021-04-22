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Denizli'de salgını hiçe sayıp okey oynatılan kıraathaneye polis baskını

Denizli'de salgın tedbirlerine rağmen kapalı kıraathaneyi açarak okey oynayan 4 kişi ve işyeri sahibine polisler tarafından yaklaşık 15 bin TL ceza yazıldı.

Denizli'de salgını hiçe sayıp okey oynatılan kıraathaneye polis baskını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dış görünüş itibariyle kapalı olan kıraathanenin kapısını çalan polis ekipleri, karşısında işyeri sahibini gördü. Kıraathanenin arka bölümünde gelen sesler üzerine kontrol eden polis ekipleri 4 şahsın salgın tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynadığını tespit etti. 4 kişiye sosyal mesafeyi ihlalinden işyeri sahibine ise yer temin etmek suçundan toplamda yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.

KAYNAK:İHLAS HABER AJANSI

Denizli'de salgını hiçe sayıp okey oynatılan kıraathaneye polis baskını

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