Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar

Denizli Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen hamsi şenliğinde yaklaşık 10 bin kişi Karadenizli ustalar tarafından pişirilen hamsinin tadına baktı.Vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

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Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar

Denizli Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı hamsi şenliğinde, vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Derneği tarafından, (DEKAD) Denizli Adalet Parkı'nda 11. Geleneksel Hamsi Şenliği düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 5 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte, uzun hamsi kuyrukları oluştu. Davetliler, Karadenizli ustalar tarafından pişirilen hamsinin tadına baktı. Karadeniz Bölgesine özgü yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı Hamsi Şenliği´nde ünlü şarkıcılar konser verdi. Alandaki bazı vatandaşlar ise Karadeniz ezgileriyle birlikte horon tepti. Ayrıca ilk kez bu yılki şenlikte hamsinin yanında kuymak ikramı da gerçekleştirildi.

Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar

“Cumhuriyetimizin 100. yılına denk getirdik”

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Denizli Karadenizliler Derneği Başkanı Birol Konak, bu yılki etkinliği 100. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirtti. Konak, “Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Karadenizler derneği olarak 11. hamsi şenliğimizi bu dönemde yapmak istedik. Denizli’deki Karadenizli hemşerilerimizi bir araya getirmek kültürümüzü buradaki hemşerilerimize aktarmak ve onlarla buluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Burada yöresel ürünler stantlarımız kuruldu. Gelenlere hamsi ve kuymak ikramlarımız var. Sanatçılarımız var. Yedi gün sürecek bir etkinliğimiz var.

Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar

Cumhuriyetimizi kuruluşunda emeği geçenlere ve bu ülkeye kazanımlar sağlayanlara minnet duyuyoruz. Bugün de bu alanda bu coşkuyu hep birlikte on binlerce insanla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Burada beş ton hamsimiz var. Protokole vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu sene ilk defa kuymak ikramımız oldu. Yine diğer taraftan ücretli bir şekilde Karadeniz'in diğer ürünlerini insanlarımızın alımına sunduk. Katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.



Şölene katılan vatandaşlar ise şenliği eğlenceli bularak organizasyonu gerçekleştiren Karadenizliler Derneği’ne teşekkür etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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