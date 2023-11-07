Uyuşturucu satıcısının ifadesi pes dedirtti! "Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım”

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

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Uyuşturucu satıcısının ifadesi pes dedirtti! "Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım”

Beyoğlu'nda bir eve düzenlenen polis baskınında 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu tacirinin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” şeklinde cevap vermesi "pes artık" dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 28 Ekim'de eve polis baskını düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalandı. Narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısının ifadesi pes dedirtti! "Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım”

“Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım”

Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T'nin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” diye cevap verdi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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