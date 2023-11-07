Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor

Kütahya kent merkezi Ulu Cami Caddesi üzerindeki tarihi han binasında tespih satışı yapan Selahattin Mazılı, Kuka tespihinin yurtdışından gelen bir ağaçtan yapıldığını dile getirdi.

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Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor

Kütahya'da yıllardır tespih satışı yapan Selahattin Mazılı, çekildikçe elleri dezenfekte eden Kuka isimli tespihi uzun süredir dükkanında satıyor.

Kütahya kent merkezi Ulu Cami Caddesi üzerindeki tarihi han binasında tespih satışı yapan Selahattin Mazılı, Kuka tespihinin yurtdışından gelen bir ağaçtan yapıldığını dile getirdi.

Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor

Selahattin Mazılı, "Elindeki mikropları alır atar, cebindeki mikropları alır atar. Osmanlı döneminde padişahlar doktorlara Kuka tespihi nerede diye sorarlarmış, Kuka tespihi olmayanlara görev yaptırmazlarmış. Pandemi döneminde çok güzel satışlarımız vardı, hala daha satışlarımız devam ediyor, güzel bir üründür, güzel bir çekimi de vardır" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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