Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"

Pendik Belediyesinin Amatör Spor Kulüplerine yönelik her yıl düzenlediği spor malzemesi dağıtım töreni Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

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Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"

Pendik Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine yönelik Spor Malzemesi Dağıtım Töreni düzenledi. Törende 56 Amatör Spor Kulübü'ne hediye çeki ve spor malzemesi verilirken Belediye Başkanı Ahmet Cin Pendik Belediyesinin hem altyapı hem de üst yapıya desteğinin süreciğini vurguladı.

Pendik Belediyesinin Amatör Spor Kulüplerine yönelik her yıl düzenlediği spor malzemesi dağıtım töreni Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törende 56 Amatör Spor Kulübüne hediye çeki ve spor malzemesi verildi.

Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’nın da katıldığı törende amatör spor kulübü yöneticileri, desteğinden ötürü Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ederek milli takım forması hediye etti.

Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"

Hem altyapı hem de üst yapıya desteğimiz var

Belediye Başkanı Ahmet Cin Pendik’te 104 amatör kulübünün faaliyet gösterdiğini ifade ederek “Bu kulüplere ayni ve nakdi yardımlarımız oluyor. Bunların dışında Ulusal ve uluslararası oyuncularımıza ayrıca destek veriyoruz. Hem altyapı hem de üst yapıya desteğimiz var, bu desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz.” dedi. Törene katılan konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de merkezi hükumetin spora desteğinden bahsederek 2002 yılında bu yana spor kulübü sayısının 3 kat artarak 1575’den 4300’e çıktığını söyledi.

Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"

Gençleri spora teşvik demek bağımlılıkla mücadelede başarı demek

Törende konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da sporun bağımlılıkla mücadele açısından önemine değinerek “ Amatör spor kulüpleri olmazsa olmazımızdır. Gençleri spora ne kadar yönlendirirsek bağımlılıkla mücadelede o kadar başarılı oluruz” dedi.

Başkan Ahmet Cin, spor malzemesi dağıtım töreninde konuştu: “Desteklerimizi imkanlar ölçüsünde sürdüreceğiz"

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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