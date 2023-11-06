Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir parkta kedi ile oyun oynamaya çalışan karganın görüntüleri ilçedeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde parkta kediyle oyun oynamak isteyen karganın komik görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.

KARGANIN KEDİ İLE OYUNU GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Sorgun ilçesinde izleyenleri gülümseten olay Dutluk Parkı'nda yaşandı. Parkta kedi ile oyun oynamaya çalışan karganın görüntüleri ilçede yaşayan Fatıma Tülay Arslan'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Karganın parkta gördüğü kedinin yanına gelerek kuyruğunu ısırıp oynamaya çalışmasıyla kedi neye uğradığını şaşırdı.

Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü!

Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi dikkat çekerken, karga ise kediyi uzun bir süre rahat bırakmadı.


Gülümseten görüntüler Fatıma Tülay Arslan'ın sosyal medya hesabında da büyük beğeni topladı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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