Şişli’de seyir halindeki sokak süpürme aracı bir anda alev alınca, korku ve paniğe sebep oldu!

Şişli’de seyir halindeki sokak süpürme aracı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçtan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli Belediyesi’ne ait sokak süpürme aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alan araçtan aşağıya inen şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlarında hortumlarla su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 15 dakikalık çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken sokaktaki bir binanın da duvarı dumandan dolayı karardı.

Öte yandan alevlerin yükseldiği araç bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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