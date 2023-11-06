Türk vatandaşından haber alınamıyor! 3 günlük tatil için gittiği Paris'te sırra kadem bastı!

Türkiye'den 2 Kasım'da ailesiyle birlikte geldiği Paris'te kaldığı otelden çevreyi gezmek için dışarı çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, kayboldu.

YAYINLAMA
Google News
Türk vatandaşından haber alınamıyor! 3 günlük tatil için gittiği Paris'te sırra kadem bastı!

Türkiye'den tatil için ailesiyle birlikte geldiği Paris'te çevreyi gezmeye çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer'den 4 gündür haber alınamıyor. İHA'ya konuşan Akçaer'in oğlu Selam Akçaer, "Yaşı itibarıyla tansiyon ve kolesterol gibi problemleri dışında mental hiçbir problemi yoktu" dedi.


Türkiye'den 2 Kasım'da ailesiyle birlikte geldiği Paris'te kaldığı otelden çevreyi gezmek için dışarı çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, kayboldu. Eşi ve 2 çocuğuyla Eyfel Kulesi yakınındaki bir otelde kalan Mustafa Akçaer'den 4 gündür haber alınamıyor. Tüm aramalara rağmen Akçaer'den bir iz bulamayan aile, durumu polise bildirdi.

Türk vatandaşından haber alınamıyor! 3 günlük tatil için gittiği Paris'te sırra kadem bastı!

Polisten de de sonuç alamayan ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Paris'teki Türk vatandaşları ailenin kaldığı otele gelerek Akçaer'i arama çalışmalarına destek oldu. Gönüllü bir şekilde aramalara katılan Türk vatandaşları Akçaer'in fotoğrafının yer aldığı broşürleri çevrede bulunanlara dağıttı.

"Mental hiçbir problemi yoktu"

Mustafa Akçaer'in oğlu Selam Akçaer, yaşananları İHA’ya anlattı. Akçaer, "Üç günlük seyahat için ailemle beraber geldik. Otele daha giriş yaptığımız sırada babam biraz etrafa bakmak için çıktı. Biz çok uzaklaşacağını düşünmemiştik açıkçası, yarım saat sonra aramaya başladım ama hala bir sonuç alamadık maalesef" dedi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nun ilk günden itibaren kendileri ile iletişimde olduğunu söyleyen Akçaer, "Sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Polisten bir sonuç çıkmasını bekliyoruz ya da kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. İlk iki gün açıkçası kendi imkanlarımızla aramaya çalıştık, sonrasında burada Fransa'da yaşayan Türk toplulukları paylaşmaya başlayınca belirli bir gönüllü gurubu toplanmaya başladı ve onlarla birlikte arayacağız bugün. Yaşı itibarıyla tansiyon ve kolesterol gibi problemleri dışında mental hiçbir problemi yoktu. Annem ve ablam bugün Türkiye'ye dönüyorlar, ben burada kalıyorum bir sonuç alıncaya kadar" ifadelerini kullandı.

Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'4-2 yenerek Trendyol Süper Ligde ikinci galibiyetini aldıSiltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'4-2 yenerek Trendyol Süper Ligde ikinci galibiyetini aldı

Dadaşlardan İstanbul'da Muhteşem 100. yıl kutlamasıDadaşlardan İstanbul'da Muhteşem 100. yıl kutlaması

Kayseri belediye başkanının merakla beklediği mozaikler gün yüzüne çıktı: “Türkiye’de gerçekten önemli bir yer edinecek”Kayseri belediye başkanının merakla beklediği mozaikler gün yüzüne çıktı: “Türkiye’de gerçekten önemli bir yer edinecek”

Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın'Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın'

Aydın'ı vuran sel sonrası hasarlar onarılmaya başlandıAydın'ı vuran sel sonrası hasarlar onarılmaya başlandı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Marmara'daki şiddetli lodos balıkçıları da vurdu! Bakın balık fiyatları ne kadar oldu?
Marmara'daki şiddetli lodos balıkçıları da vurdu! Bakın balık fiyatları ne kadar oldu?
CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: "Mazbatadan sonra devir teslim törenini partimize yakışır bir şekilde yapacağız”
CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: "Mazbatadan sonra devir teslim törenini partimize yakışır bir şekilde yapacağız”
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
Son Haberler
Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü!
Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü!
İşte o iddianame! Kız kardeşini bıçaklayıp başını gövdesinden ayıran sanığın yargılanmasına başlandı!
İşte o iddianame! Kız kardeşini bıçaklayıp başını gövdesinden ayıran sanığın yargılanmasına başlandı!
Emekliye iki müjdeli haber birden, Ocak ayında çifte zam geliyor! İşte detaylar
Emekliye iki müjdeli haber birden, Ocak ayında çifte zam geliyor! İşte detaylar
Şişli’de seyir halindeki sokak süpürme aracı bir anda alev alınca, korku ve paniğe sebep oldu!
Şişli’de seyir halindeki sokak süpürme aracı bir anda alev alınca, korku ve paniğe sebep oldu!
Dünyanın gözü Hizbullah'ta! Savaş bölgeye yayılacak mı? Nasrallah canlı yayında açıkladı!
Dünyanın gözü Hizbullah'ta! Savaş bölgeye yayılacak mı? Nasrallah canlı yayında açıkladı!
Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot seferleri iptal olacak?
Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot seferleri iptal olacak?
Çok Okunanlar
CHP'de kongre sonrası kaos yaşanıyor! Kılıçdaroğlu'nun devrilmesinin ardından harekete geçtiler!
CHP'de kongre sonrası kaos yaşanıyor! Kılıçdaroğlu'nun devrilmesinin ardından harekete geçtiler!
Dadaşlardan İstanbul'da Muhteşem 100. yıl kutlaması
Dadaşlardan İstanbul'da Muhteşem 100. yıl kutlaması
Asgari ücret zammı oranları belli olmaya başladı, 2024 en düşük asgari ücret maaşı ve zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar
Asgari ücret zammı oranları belli olmaya başladı, 2024 en düşük asgari ücret maaşı ve zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar
CHP'de Özgür Özel kazandı Kılıçdaroğlu kaybetti, sadece Kılıçdaroğlu kaybetmedi bir çok kişide kaybetti! İşte isim isim kaybedenler
CHP'de Özgür Özel kazandı Kılıçdaroğlu kaybetti, sadece Kılıçdaroğlu kaybetmedi bir çok kişide kaybetti! İşte isim isim kaybedenler
Engin ve Dilan Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira parayı kaçırmaya çalıştılar!
Engin ve Dilan Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira parayı kaçırmaya çalıştılar!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi