Aydın'ı vuran sel sonrası hasarlar onarılmaya başlandı

Aydın'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası onlarca ev, ahır ve araç ile yüzlerce dönüm tarım arazisinde yaşanan hasarın ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, ekipler vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalışıyor.

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Aydın'ı vuran sel sonrası hasarlar onarılmaya başlandı

Aydın'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalar devam ediyor. Onlarca ev, ahır ve araç ile yüzlerce dönüm tarım arazisinde yaşanan hasarın ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, ekipler vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalışıyor.

Selin en etkili hissedildiği Söke ilçesine bağlı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Demirçay, 1 kişinin hayatını kaybettiği Güneyyaka ile yaralıların bulunduğu Kisir ve Nalbantlar köylerinde kapanan yolları açma ve tamir işleri, sele kapılan araç, hayvan yemlerini toplama işlemleri devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlar belediye ekiplerince bölgeye getirilen tamir bakım malzemeleri ile onarılması gereken yerleri onarıyor.

Aydın'ı vuran sel sonrası hasarlar onarılmaya başlandı
Sel sularının önüne gelen ne varsa sürükleyip götürdüğü bölgede, adeta çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan bazı köprülerin de açılması için çalışma başlatıldı. Maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği sel bölgesinde çalışmaların haftalarca devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, araçları ile birlikte sele kapılıp dünden beri bulunamayan Ali Alptekin’in arama çalışmalarının da devam ettiği, aynı araçta bulunup dere yatağında cesetleri bulunan Hacer Alptekin ile 19 yaşındaki Erhan Kavaklıçay’ın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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