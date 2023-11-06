Kocaeli Film Festivali gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2. Kocaeli Film Festivali gerçekleştirildi. İzmit ilçesinde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Kocaeli Film Festivali gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi

Bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Kocaeli Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. "Uzun Metraj Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü" ünlü oyuncu Barış Falay’a, "Sanata Emek Ödülü" ise Nazlı Tosunoğlu'na verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2. Kocaeli Film Festivali gerçekleştirildi. İzmit ilçesinde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından klarnet sanatçısı Türkan Kandıralı sahne aldı.

Filmler seyirciyle buluşurken, 4 ana kategoride ödüller sahiplerini buldu. En iyi kısa film kategorisinde yönetmenliğini Ali Rıza Bayazıt'ın yaptığı ‘Temaül’, en iyi öğrenci film kategorisinde Can Baran'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Apartman Boşluğu’, en iyi animasyon kategorisinde yönetmenliğini Selçuk Ören'in yaptığı ‘Labirent’ isimli film birinci oldu. En iyi uzun metraj belgesel kategorisinde yönetmen Fırat Özler'in ‘Kavur’ ile yönetmen Önder Esmer'in ‘Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri’ filmi birinciliği paylaştı. Türkiye’de bir ilk olarak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla en iyi öğrenci filmleri kategorisinin sonuçları belirlendi.
Aydın Sigalı’ya ‘Sanata Emek' ödülü, Nazlı Tosunoğlu ile Bülent Emin Yarar’a ‘Sinema Emek' ödülü, Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü’ye ‘Yaşam Boyu Onur' ödülü verildi. ‘Uzun Metraj Yılın Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi Hazar Ergüçlü, 'Uzun Metraj Yılın Erkek Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Barış Falay oldu. Ahmet Kaynak'a 'Kısa Film Dalı En İyi Erkek' ödülü, Güliz Gençoğlu’na da 'Kısa Film Dalı En İyi Kadın Oyuncu' ödülü verildi.

Kocaeli Film Festivali gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi

“İstifa etmek zorunda bırakıldığım bu çatıda alıyorum bu ödülü”

Ünlü Oyuncu Barış Falay, “Enteresan olacak söyleyeceklerim. Savaşların, çocukların öldürüldüğü bir dünyada bazılarına sanat lüks gelebiliyor. Zaman zaman gerek var mı gibi gelebiliyor. 17 yıl emek verdikten sonra istifa etmek zorunda bırakıldığım bu çatıda alıyorum bu ödülü. Sanat böyle hoş sürprizler yapabiliyor, yeter ki sanatla buluşalım. Sanat bence iyidir, hikayecilik iyidir, bizi diğer canlı türlerinden ayırır. Ben bu iddiada olduğum için yıllardır bu işi yapıyorum, sanata da bu yüzden bu kadar kıymet veriyorum. Sanat iyidir, çünkü bizi insan yapar. Bizi savaşmaktan, başkalarını ayırmaktan, ötekileştirmekten uzak tutar. Lütfen daha fazla sanat, lütfen daha fazla hikaye ve lütfen daha fazla özgür sanat. Bugün bu yüzden bu yere koşarak geldim. Özgür sanatın olduğu yere koşarak gelirim” dedi.

Kocaeli Film Festivali gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi

“Çok heyecanlandım”

Festivali değerlendiren oyuncu Nazlı Tosunoğlu ise, “Kocaeli Film Festivali’nin 2’incisi oluyor. Bence çok kıymetli. O kadar güzel kısa filmler, belgeseller seyrettik ki, o kadar güzel oyuncular seyrettik ki çok heyecanlandım. Bana da ödül vermişler, çok kıymetli arkadaşlarımın arasından bu ödülü almak bana daha da heyecan veriyor” diye konuştu.

"Seyirci ile buluşmayı bekliyoruz"

Gelecek projelerini anlatan Tosunoğlu, “Arka Sokaklar o kadar fenomen bir dizi haline geldi ki, seyirci artık onu aileden biri gibi görüyor. Kendi evinde olup bitiyormuş gibi geliyor onlara. 18 sene dile kolay bu sektörde ayakta kalmak. Seyirciyi bu reytinglerle elinde avucunda tutabilmek bence çok kıymetli. Yeni projeler aklımızda var, kalbimizde var. İnşallah güzel sinema projelerimiz olacak. Heyecanla seyirci ile buluşmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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